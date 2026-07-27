ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

U Beogradu, 27. jula 2026 - Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) prijavila je novu pretnju upućenu autorima podkasta „Dobar, loš, zao“, Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu, ispod objave sa insertom iz emisije u kojoj je gost bio Naim Leo Beširi, koji je i sam u komentarima bio izložen uznemirujućim i pretećim porukama.

Objava je postavljena na Instagram nalogu portala Nova.rs, a pretnju Vidojkoviću i Kulačinu, kao i uznemirujuću, preteću i šovinističku poruku mržnje, uputila je osoba koja koristi Instagram nalog pod imenom lesicslobodan (Lešić Slobodan). U komentarima je navedeno: „Oveološe, ova dva govneta treba ubiti, mater svoju .ebali“, kao i: „A ovaj sipterce platiti svoje.“ Operateri SOS linije za prijavljivanje pretnji i napada na novinare prijavili su ovu pretnju