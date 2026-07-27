ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Glas Zaječara pre 24 minuta  |  Asocijacija nezavisnih
ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

U Beogradu, 27. jula 2026 - Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) prijavila je novu pretnju upućenu autorima podkasta „Dobar, loš, zao“, Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu, ispod objave sa insertom iz emisije u kojoj je gost bio Naim Leo Beširi, koji je i sam u komentarima bio izložen uznemirujućim i pretećim porukama.

Objava je postavljena na Instagram nalogu portala Nova.rs, a pretnju Vidojkoviću i Kulačinu, kao i uznemirujuću, preteću i šovinističku poruku mržnje, uputila je osoba koja koristi Instagram nalog pod imenom lesicslobodan (Lešić Slobodan). U komentarima je navedeno: „Oveološe, ova dva govneta treba ubiti, mater svoju .ebali“, kao i: „A ovaj sipterce platiti svoje.“ Operateri SOS linije za prijavljivanje pretnji i napada na novinare prijavili su ovu pretnju
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Jugmedia pre 30 minuta
Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Nova pre 1 sat
ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Cenzolovka pre 1 sat
ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

N1 Info pre 2 sata
ANEM: Upućena pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM: Upućena pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Nedeljnik pre 1 sat
ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Pravo u centar pre 2 sata
ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ANEMMarko VidojkovićSaopstenjepretnje

Društvo, najnovije vesti »

(FOTO) Nizak vodostaj Dunava: Jedna od najvećih evropskih reka negde izgleda kao bara, a i kao Sahara

(FOTO) Nizak vodostaj Dunava: Jedna od najvećih evropskih reka negde izgleda kao bara, a i kao Sahara

N1 Info pre 50 minuta
Zakazana druga konstitutivna sednica REM-a

Zakazana druga konstitutivna sednica REM-a

Insajder pre 34 minuta
Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

Naslovi.ai pre 34 minuta
Posledice štrajka grčkih carinika: Gužve na granicama potrajaće tokom dana

Posledice štrajka grčkih carinika: Gužve na granicama potrajaće tokom dana

Naslovi.ai pre 30 minuta
Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

Naslovi.ai pre 10 minuta