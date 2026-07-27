Efes želi u sam vrh Evrolige: Ozvaničeno novo veliko pojačanje!

Anadolu Efes nastavlja da formira novu ekipu za sezonu 2026/27.

Turski velikan ozvaničio je dolazak američkog beka Kolina Malkolma, koji će predstavljati još jedno pojačanje u potpuno renoviranom sastavu iz Istanbula. Malkolm stiže u Efes u trenutku kada klub prolazi kroz veliku rekonstrukciju ekipe. Nakon odlazaka nekoliko važnih igrača, među kojima su bili Šejn Larkin i Rodrig Buboa, turski tim krenuo je u stvaranje nove generacije pod vođstvom trenera Pabla Lasa. Klub iz Istanbula ovog leta napravio je veliki broj poteza na