U Kragujevcu uhapšen knjigovođa zbog sumnje da je firmu oštetila za 36 miliona dinara

Policija je uhapsila P. (64) iz Kragujevca zbog sumnje da je neistinitim knjiženjem oštetila jedno kragujevačko privredno društvo za oko 36 miliona dinara.

Kako je saopštio MUP, ona se sumnjiči za zloupotrebu poverenja u obavljanju privredne delatnosti. Prema navodima policije, osumnjičena je vodila poslovne knjige tog društva od januara 2024. do novembra 2025. godine, a sumnja se da je postupala sa namerom da prikrije stvarna dugovanja kupaca prema firmi.