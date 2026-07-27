Vanredno sletanje na putu za Dubrovnik zbog oštećenja prozora u kokpitu
IndeksOnline pre 14 minuta
Let kompanije Norwegian Air Shuttle iz Osla prema Dubrovniku danas je preusmeren ka Beču nakon što je tokom leta primećeno oštećenje na prednjem prozoru kokpita.
Avion tipa Boeing 737-800 poleteo je iz Osla u jutarnjim satima i nalazio se na redovnoj liniji za Dubrovnik kada je posada uočila pukotinu na vetrobranskom staklu kokpita. U skladu sa bezbednosnim procedurama doneta je odluka da se izvrši vanredno sletanje na najbliži odgovarajući aerodrom. Letelica je bez problema sletela na Međunarodni aerodrom u Beču, a prema informacijama koje je saopštila avio-kompanija, niko od putnika niti članova posade nije povređen.