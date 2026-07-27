Vanredno sletanje na putu za Dubrovnik zbog oštećenja prozora u kokpitu

IndeksOnline pre 14 minuta
Vanredno sletanje na putu za Dubrovnik zbog oštećenja prozora u kokpitu

Let kompanije Norwegian Air Shuttle iz Osla prema Dubrovniku danas je preusmeren ka Beču nakon što je tokom leta primećeno oštećenje na prednjem prozoru kokpita.

Avion tipa Boeing 737-800 poleteo je iz Osla u jutarnjim satima i nalazio se na redovnoj liniji za Dubrovnik kada je posada uočila pukotinu na vetrobranskom staklu kokpita. U skladu sa bezbednosnim procedurama doneta je odluka da se izvrši vanredno sletanje na najbliži odgovarajući aerodrom. Letelica je bez problema sletela na Međunarodni aerodrom u Beču, a prema informacijama koje je saopštila avio-kompanija, niko od putnika niti članova posade nije povređen.
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