Vanredno sletanje na putu za Dubrovnik zbog oštećenja prozora u kokpitu

Let kompanije Norwegian Air Shuttle iz Osla prema Dubrovniku danas je preusmeren ka Beču nakon što je tokom leta primećeno oštećenje na prednjem prozoru kokpita.

Avion tipa Boeing 737-800 poleteo je iz Osla u jutarnjim satima i nalazio se na redovnoj liniji za Dubrovnik kada je posada uočila pukotinu na vetrobranskom staklu kokpita. U skladu sa bezbednosnim procedurama doneta je odluka da se izvrši vanredno sletanje na najbliži odgovarajući aerodrom. Letelica je bez problema sletela na Međunarodni aerodrom u Beču, a prema informacijama koje je saopštila avio-kompanija, niko od putnika niti članova posade nije povređen.