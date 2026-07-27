Uhapšen muškarac iz okoline Kragujevca zbog pretnji Vučiću i Vučićeviću na Fejsbuku

InfoKG pre 52 minuta  |  InfoKG
Uhapšen muškarac iz okoline Kragujevca zbog pretnji Vučiću i Vučićeviću na Fejsbuku

Muškarac iz okoline Kragujevca sa inicijalima S.S. uhapšen zbog sumnje da je preko Fejsbuka pretio smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom uredniku Informera Draganu J.

Vučićeviću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopštili su iz MUP-a. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Policijskom upravom u Kragujevcu, uhapsili su S. S. (1971) iz okoline Kragujevca zbog sumnje da je
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Pretio Vučiću i Vučićeviću na Fejsbuku, uhapšen muškarac iz okoline Kragujevca

Pretio Vučiću i Vučićeviću na Fejsbuku, uhapšen muškarac iz okoline Kragujevca

RINA pre 1 sat
Uhapšen muškarac zbog pretnji Vučiću i Vučićeviću na Fejsbuku

Uhapšen muškarac zbog pretnji Vučiću i Vučićeviću na Fejsbuku

Pravo u centar pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije

Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije

RTV pre 3 sata
Kragujevčanin uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti Vučića i Vučićevića

Kragujevčanin uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti Vučića i Vučićevića

Pressek pre 2 sata
Pokazivao nož i pretio Vučiću i Vučićeviću: Uhapšen osumnjičeni iz okoline Kragujevca

Pokazivao nož i pretio Vučiću i Vučićeviću: Uhapšen osumnjičeni iz okoline Kragujevca

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićFacebookTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPFejsbukKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Sednica Saveta REM-a u četvrtak, očekuje se nastavak izbora rukovodstva

Sednica Saveta REM-a u četvrtak, očekuje se nastavak izbora rukovodstva

Mašina pre 12 minuta
Pismo sa Stare planine! Naša Tanja: Ovde izviru lepota, ljubav, sloboda, nežni stihovi i pesme za dušu!

Pismo sa Stare planine! Naša Tanja: Ovde izviru lepota, ljubav, sloboda, nežni stihovi i pesme za dušu!

Plus online pre 18 minuta
Naslovne strane za ponedeljak, 27. jul 2026. godine

Naslovne strane za ponedeljak, 27. jul 2026. godine

Beta pre 18 minuta
U Drinjači kod Zvornika obeležena godišnjica stradanja dečaka Slobodana Stojanovića

U Drinjači kod Zvornika obeležena godišnjica stradanja dečaka Slobodana Stojanovića

RTV pre 8 minuta
Životinjske vrste koje je čovek spasio od izumiranja

Životinjske vrste koje je čovek spasio od izumiranja

RTS pre 2 minuta