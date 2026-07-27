Uhapšen muškarac iz okoline Kragujevca zbog pretnji Vučiću i Vučićeviću na Fejsbuku

Muškarac iz okoline Kragujevca sa inicijalima S.S. uhapšen zbog sumnje da je preko Fejsbuka pretio smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom uredniku Informera Draganu J.

Vučićeviću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu, saopštili su iz MUP-a. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Policijskom upravom u Kragujevcu, uhapsili su S. S. (1971) iz okoline Kragujevca zbog sumnje da je