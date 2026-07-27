ANEM prijavio novu pretnju autorima podkasta „Dobar, loš, zao“

Pretnje upućene Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu nakon objave portala Nova.rs, ANEM traži reakciju nadležnih organa.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) prijavila je Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal novu pretnju upućenu autorima podkasta „Dobar, loš, zao“ Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu. Pretnja je ostavljena u komentarima ispod objave na Instagram nalogu portala Nova.rs, na kojoj je objavljen insert iz emisije u kojoj je gost bio Naim Leo Beširi. I sam Beširi bio je izložen uznemirujućim i pretećim porukama u komentarima. Kako navodi ANEM, pretnje i