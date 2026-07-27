ANEM prijavio novu pretnju autorima podkasta „Dobar, loš, zao“

In medija pre 4 sati
ANEM prijavio novu pretnju autorima podkasta „Dobar, loš, zao“

Pretnje upućene Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu nakon objave portala Nova.rs, ANEM traži reakciju nadležnih organa.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) prijavila je Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal novu pretnju upućenu autorima podkasta „Dobar, loš, zao“ Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu. Pretnja je ostavljena u komentarima ispod objave na Instagram nalogu portala Nova.rs, na kojoj je objavljen insert iz emisije u kojoj je gost bio Naim Leo Beširi. I sam Beširi bio je izložen uznemirujućim i pretećim porukama u komentarima. Kako navodi ANEM, pretnje i
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

ANEM: Nova pretnja nakon objavljivanja vesti da je prethodna prijavljena

ANEM: Nova pretnja nakon objavljivanja vesti da je prethodna prijavljena

N1 Info pre 1 sat
NUNS: Hitno procesuirati nove pretnje Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

NUNS: Hitno procesuirati nove pretnje Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Glas Šumadije pre 1 sat
ANEM: Nova pretnja novinarima nakon vesti da je prethodna pretnja prijavljena

ANEM: Nova pretnja novinarima nakon vesti da je prethodna pretnja prijavljena

Nedeljnik pre 1 sat
Nova pretnja Vidojkoviću i Kulačinu nakon objavljivanja vesti da je prethodna pretnja prijavljena

Nova pretnja Vidojkoviću i Kulačinu nakon objavljivanja vesti da je prethodna pretnja prijavljena

Radio 021 pre 1 sat
ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Šabačke novosti pre 2 sata
ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Vranje news pre 5 sati
ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

ANEM ALARM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Jugmedia pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoANEMMarko Vidojković

Društvo, najnovije vesti »

Rekordan broj napada na članove kvir zajednice u Srbiji: Napadači i mrzitelji se "ohrabruju"

Rekordan broj napada na članove kvir zajednice u Srbiji: Napadači i mrzitelji se "ohrabruju"

N1 Info pre 22 minuta
U septembru mogući sporazumi Grčke s operaterima S.Makedonije i Srbije o Vertikalnom gasnom koridoru

U septembru mogući sporazumi Grčke s operaterima S.Makedonije i Srbije o Vertikalnom gasnom koridoru

Nedeljnik pre 57 minuta
Nema objašnjenja zašto Raul Kastro nije bio na obeležavanju godišnjice početka revolucije

Nema objašnjenja zašto Raul Kastro nije bio na obeležavanju godišnjice početka revolucije

N1 Info pre 47 minuta
Ovo je Vladimir (29) koji je svirepo ubio partnerku kod Bora, pa presudio sebi. Komšije otkrile nove detalje: "Slučajno video…

Ovo je Vladimir (29) koji je svirepo ubio partnerku kod Bora, pa presudio sebi. Komšije otkrile nove detalje: "Slučajno video zločin na kameri, pa zatekao dvorište puno krvi"

Blic pre 32 minuta
Tužilaštvo za organizovani kriminal nastavilo istragu brutalne policijske intervencije u Valjevu

Tužilaštvo za organizovani kriminal nastavilo istragu brutalne policijske intervencije u Valjevu

Ozon press pre 52 minuta