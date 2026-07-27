Masovna tuča radnika na gradilištu u Novom Sadu

In medija pre 1 sat
Masovna tuča radnika na gradilištu u Novom Sadu

Nekoliko osoba je povređeno i privedeno nakon masovne tuče radnika na gradilištu, na Telepu, na uglu Vršačke i Jovana Popovića.

Prema nezvaničnim informacijama, u tuči su učestvovali i radnici iz inostranstva, prenosi portal 021.rs. Incident je izbio oko 12 časova, nakon kraće svađe, a u tuči su korišćeni i različiti predmeti. U tuči su povređene tri osobe. Zasad nema zvaničnih informacija o broju privedenih, kao ni o razlozima zbog kojih je došlo do tuče. Policija je na terenu, a deo ulice je zatvoren zbog uviđaja.
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