Dekan Filozofskog u Nišu: Ukinuta budžetska mesta na master i doktorskim studijama na tri departmana

Insajder pre 31 minuta  |  Beta
Dekan Filozofskog u Nišu: Ukinuta budžetska mesta na master i doktorskim studijama na tri departmana

Vlada Srbije ukinula je Filozofskom fakultetu u Nišu budžetska mesta za master i doktorske studije na departmanima za srpski jezik, istoriju i ruski jezik i književnost, potvrdio je danas za agenciju Beta dekan tog fakulteta Vladimir Jovanović.

Dekan Filozofskog fakulteta u Nišu Vladimir Jovanović, foto: Saša Đorđević On je kazao da Filozofski fakultet nije još dobio zvaničnu informaciju o ukidanju budžetskih mesta, već su to saznali iz medija. U odluci Vlade Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu master i doktorskih studija navedeno je da 1.111 budžetskih mesta pripada Univerzitetu u Nišu, a od tog broja 97 pripada Filozofskom fakultetu. Međutim, pored broja 97 upisana je zvezdica i napomena da u
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