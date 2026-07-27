Marićević za Insajder: Vlast želi da demonstrira stabilnost institucija (VIDEO)

Zakazivanje sednice Skupštine na kojoj se raspravlja o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Đura Macuta s jedne strane jeste taktika vlasti, a sa druge zatvaranje jednog pravnog postupka, naveo je za Insajder politikolog i psiholog Lazar Marićević, podsećajući pritom da nakon završetka ove sednice vlast može da raspiše izbore.

Foto: Srđan Ilić Marićević je podsetio da zakon i ustav ne regulišu u kom tačno roku sednica sa predlogom izglasavanja nepoverenju vladi mora da bude sazvana, pa je vlast tako uskraćivanjem kvoruma dovela do toga da ona sada bude sazvana. On je prokomentarisao i tvrdnje u javnosti koje kažu da će vlast izglasati nepoverenje pa da će onda odmah raspisati izbore, rekavši da to neće činiti, jer bi na taj način sebe doveli u situaciju da sebi daju rokove. "Znači, za 30