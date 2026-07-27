Marićević za Insajder: Vlast želi da demonstrira stabilnost institucija (VIDEO)

Insajder pre 6 sati  |  Insajder
Marićević za Insajder: Vlast želi da demonstrira stabilnost institucija (VIDEO)

Zakazivanje sednice Skupštine na kojoj se raspravlja o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi Đura Macuta s jedne strane jeste taktika vlasti, a sa druge zatvaranje jednog pravnog postupka, naveo je za Insajder politikolog i psiholog Lazar Marićević, podsećajući pritom da nakon završetka ove sednice vlast može da raspiše izbore.

Foto: Srđan Ilić Marićević je podsetio da zakon i ustav ne regulišu u kom tačno roku sednica sa predlogom izglasavanja nepoverenju vladi mora da bude sazvana, pa je vlast tako uskraćivanjem kvoruma dovela do toga da ona sada bude sazvana. On je prokomentarisao i tvrdnje u javnosti koje kažu da će vlast izglasati nepoverenje pa da će onda odmah raspisati izbore, rekavši da to neće činiti, jer bi na taj način sebe doveli u situaciju da sebi daju rokove. "Znači, za 30
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Miroslav Aleksić u Skupštini govorio 3 sata i 54 minuta, duže od Vučevića ali ne i Aleksandra Vučića

Miroslav Aleksić u Skupštini govorio 3 sata i 54 minuta, duže od Vučevića ali ne i Aleksandra Vučića

Nedeljnik pre 1 dan
Završena vanredna sednica Skupštine Srbije: Ministri i Đuro Macut odgovarali na inicijativu da se izglasa nepoverenje Vladi…

Završena vanredna sednica Skupštine Srbije: Ministri i Đuro Macut odgovarali na inicijativu da se izglasa nepoverenje Vladi Srbije, nastavak sutra u 10

Nedeljnik pre 1 dan
Skupština Srbije raspravlja o nepoverenju Vladi zbog afere Generalštab, premijer odbacuje kritike

Skupština Srbije raspravlja o nepoverenju Vladi zbog afere Generalštab, premijer odbacuje kritike

Slobodna Evropa pre 1 dan
Završen prvi dan vanrednog zasedanja Narodne skupštine o nepoverenju Vladi Srbije - Aleksić obrazložio predlog, obratio se…

Završen prvi dan vanrednog zasedanja Narodne skupštine o nepoverenju Vladi Srbije - Aleksić obrazložio predlog, obratio se premijer Macut

RTV pre 4 sati
Vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije – Aleksić obrazložio predlog, obratio se Macut

Vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije – Aleksić obrazložio predlog, obratio se Macut

RTS pre 5 sati
Sednica o nepoverenju Vladi: Oštra rasprava opozicije i ministara, sutra nastavak (VIDEO)

Sednica o nepoverenju Vladi: Oštra rasprava opozicije i ministara, sutra nastavak (VIDEO)

Insajder pre 6 sati
"Vladi neće suditi naslovne strane i politička prepucavanja!" Skupština završila rad, premijer odgovorio na četvorosatno…

"Vladi neće suditi naslovne strane i politička prepucavanja!" Skupština završila rad, premijer odgovorio na četvorosatno izlaganje Miroslava Aleksića (video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InsajderIzbori

Politika, najnovije vesti »

Biljana Đorđević: Vučića ne treba potcenjvati, opoziciona javnost se ne sme uljuljkati

Biljana Đorđević: Vučića ne treba potcenjvati, opoziciona javnost se ne sme uljuljkati

Danas pre 1 sat
Ponoš: Macut je samo čuvao fotelju, Vučić je kriv što je narod izgubio još 16 meseci

Ponoš: Macut je samo čuvao fotelju, Vučić je kriv što je narod izgubio još 16 meseci

Danas pre 3 sata
Milivojević o sednici Skupštine: Svi koji učestvuju u ovoj raspravi duboko greše

Milivojević o sednici Skupštine: Svi koji učestvuju u ovoj raspravi duboko greše

Danas pre 6 sati
Skupština Srbije: Sutra nastavak sednice o poverenju Vladi

Skupština Srbije: Sutra nastavak sednice o poverenju Vladi

Danas pre 7 sati
‘Požari potpuno nepredvidivi, teško ih je kontrolisati’, kaže francuski ministar

‘Požari potpuno nepredvidivi, teško ih je kontrolisati’, kaže francuski ministar

Danas pre 7 sati