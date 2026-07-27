Policija na Palmi de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv turista

Insajder pre 25 minuta  |  Tanjug
Policija na Palmi de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv turista

Policajci naoružani palicama ispaljivali su sinoć gumene metke na učesnike protesta organizovanog zbog masovnog turizma na tom španskom ostrvu, koji su se sukobili sa policijom, a tom prilikom je povređeno sedam osoba, od kojih dve teško.

Palma de Majorka Foto: Unsplash/ David Vives Prema procenama, na protestu je učestvovalo oko 25.000 demonstranata, a do sukoba je došlo kada je policija postavila barijere kako bi preusmerila planiranu rutu protestne šetnje, koje su učesnici protesta preskakali, prenosi "San". Nakon što su policajci pendrecima udarili nekoliko demonstranata, neki učesnici protesta su gađali policajce flašama, a policija je uzvratila pucajući gumenim mecima. Demonstranti su
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Policija na Palma de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv masovnog turizma

Policija na Palma de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv masovnog turizma

Sputnik pre 50 minuta
"Turisti, idite kući!" Haos na Palma de Majorci: Policija pucala gumenim mecima na demonstrante, ima teško povređenih…

"Turisti, idite kući!" Haos na Palma de Majorci: Policija pucala gumenim mecima na demonstrante, ima teško povređenih (foto/video)

Blic pre 1 sat
Protest protiv turista na Majorki eskalirao: Policija ispalila gumene metke na demonstrante, ima povređenih

Protest protiv turista na Majorki eskalirao: Policija ispalila gumene metke na demonstrante, ima povređenih

Telegraf pre 4 sati
Policija na Palma de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv turista

Policija na Palma de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv turista

Politika pre 7 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Sestra severnokorejskog lidera: Kapacitet nuklearnog oružja biće postepeno nadograđivan „bez ikakvog prekida“

Sestra severnokorejskog lidera: Kapacitet nuklearnog oružja biće postepeno nadograđivan „bez ikakvog prekida“

Insajder pre 10 minuta
Policija na Palmi de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv turista

Policija na Palmi de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv turista

Insajder pre 25 minuta
Pucnjava u Sijetlu: Troje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

Pucnjava u Sijetlu: Troje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

BBC News pre 10 minuta
Letonija sa puteva uklanja ili menja putokaze ka Rusiji i Belorusiji

Letonija sa puteva uklanja ili menja putokaze ka Rusiji i Belorusiji

Radio 021 pre 10 minuta
Dvoje poginulo, petoro povređeno u pucnjavi na festivalu hrane u Sijetlu

Dvoje poginulo, petoro povređeno u pucnjavi na festivalu hrane u Sijetlu

Danas pre 30 minuta