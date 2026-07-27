Policija na Palmi de Majorki ispaljivala gumene metke na demonstrante protiv turista

Policajci naoružani palicama ispaljivali su sinoć gumene metke na učesnike protesta organizovanog zbog masovnog turizma na tom španskom ostrvu, koji su se sukobili sa policijom, a tom prilikom je povređeno sedam osoba, od kojih dve teško.

Palma de Majorka Foto: Unsplash/ David Vives Prema procenama, na protestu je učestvovalo oko 25.000 demonstranata, a do sukoba je došlo kada je policija postavila barijere kako bi preusmerila planiranu rutu protestne šetnje, koje su učesnici protesta preskakali, prenosi "San". Nakon što su policajci pendrecima udarili nekoliko demonstranata, neki učesnici protesta su gađali policajce flašama, a policija je uzvratila pucajući gumenim mecima. Demonstranti su