Policija: Prijave za nasilničku vožnju u Nišu i Gadžinom Hanu, vozili sa više od dva promila alkohola u krvi

Insajder pre 12 minuta  |  Beta
Policija: Prijave za nasilničku vožnju u Nišu i Gadžinom Hanu, vozili sa više od dva promila alkohola u krvi

Niška policija podneće prekršajne prijave protiv dvojice muškaraca zbog vožnje u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu, saopšteno je danas.

Foto: Srđan Ilić Prijave za nasilničku vožnju biće podnete protiv 54-godišnjaka koga je policija zaustavila u Gadžinom Hanu sa skoro 2,3 promila alkohola u krvi, i protiv 26-godišnjeg vozača "honde" kod koga je tokom kontrole saobraćaja u Nišu, utvrđeno da je imao 2,2 promila alkohola u organizmu. U akciji sprovedenoj tokom vikenda, policija je na području Niša isključila iz saobraćaja 36 vozača zbog alkoholisanosti i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci a
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