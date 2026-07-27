Policija: Prijave za nasilničku vožnju u Nišu i Gadžinom Hanu, vozili sa više od dva promila alkohola u krvi

Niška policija podneće prekršajne prijave protiv dvojice muškaraca zbog vožnje u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu, saopšteno je danas.

Foto: Srđan Ilić Prijave za nasilničku vožnju biće podnete protiv 54-godišnjaka koga je policija zaustavila u Gadžinom Hanu sa skoro 2,3 promila alkohola u krvi, i protiv 26-godišnjeg vozača "honde" kod koga je tokom kontrole saobraćaja u Nišu, utvrđeno da je imao 2,2 promila alkohola u organizmu. U akciji sprovedenoj tokom vikenda, policija je na području Niša isključila iz saobraćaja 36 vozača zbog alkoholisanosti i vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci a