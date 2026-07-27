Velike gužve na graničnim prelazima zbog štrajka grčkih carinika

Na graničnim prelazima ka Grčkoj velika su zadržavanja jer su tamošnji carinici stupili u četvoročasovni štrajk.

Prema informacijama grčkih nadležnih organa, tokom trajanja štrajka, od šest do deset časova po grčkom vremenu (od pet do devet po našem), putnička vozila će biti propuštana u intervalima od po 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera – pri ulasku i izlasku iz Grčke. I nakon završetka štrajka moguće je formiranje kolona zbog povećanog opterećenja na prelazima. Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (YUTA) preporučila je