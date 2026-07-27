Vozio sa 2,39 promila alkohola u organizmu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u kontroli tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja 36 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola i dvojicu pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Gadžinom Hanu zaustavila je vozača „renoa“ (54) koji je vozio sa 2,29 promila alkohola u organizmu, a u Nišu vozača „honde“ (26) sa 2,24 promila alkohola i protiv njih će, zbog nasilničke vožnje, biti podnete prekršajne prijave. Policija u Nišu zaustavila je vozače „nisana“ (41), „seata“ (57), „audija“ (49) i „audija“ (52) koji su upravljali vozilima sa 1,82, 1,46, 1,45 i 1,28 promila alkohola u organizmu, u Ražnju i okolini