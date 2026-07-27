Dunav ponegde kao potok: Dramatične fotografije iz Srbije i regiona

Južne vesti pre 3 sata
Dunav ponegde kao potok: Dramatične fotografije iz Srbije i regiona

REUTERS/Djordje Kojadinovic Ovako izgleda Dunav kod Novog Sada poslednjih dana jula 2026.

Dunav, jedna od najvećih evropskih reka, od sredine jula na pojedinim mestima izgleda kao bara, maltene može da se „prepešači“. Zbog sušnih perioda, reka je prethodnih dana beležila izuzetno niske vrednosti u većem delu sliva, a posebno na severu Srbije, u Hrvatskoj, Mađarskoj i u Rumuniji. „Istorijski nizak vodostaj Dunava, izazvan dugotrajnim nedostatkom padavina i visokim temperaturama, mogao bi već u avgustu da dovede do restrikcija u vodosnabdevanju u
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