(Foto) Usred leta za Dubrovnik popucala stakla, objavljene dramatične fotografije Horor na 10.000 metara: Pilot upozorio posadu, pa skrenuo sa rute

Avion norveške niskotarifne avio-kompanije Norwegian, koji je jutros obavljao let DY1922 iz Osla (OSL) za Dubrovnik (DBV), bio je prinuđen da vanredno sleti na Međunarodni aerodrom u Beču (VIE) nakon što je posada tokom leta uočila pukotinu na vetrobranskom staklu kokpita.

Prema pisanju norveškog lista VG, kapetani su nakon uočavanja oštećenja procenili da je najbezbednije da prekinu let i slete na najbliži odgovarajući aerodrom. Avion je bezbedno sleteo u Beč, a niko od putnika i članova posade nije povređen. Portparolka Norwegiana Eline Higjen Skari potvrdila je da kompanija u Beč šalje tehničare i novu posadu. „Piloti su procenili da treba da slete i pregledaju avion. Čim tehničari završe posao i nova posada preuzme let, plan je