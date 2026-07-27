Izmene u saobraćaju u Surčinskoj do 16. avgusta: Evo gde se izmeštaju autobuska stajališta

Kurir pre 37 minuta  |  Beograd.rs
Izmene u saobraćaju u Surčinskoj do 16. avgusta: Evo gde se izmeštaju autobuska stajališta

Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Surčinske ulice u Novom Beogradu, na delu od Ilije Bosilja do Kađeničke – faza 1, od 23. jula do 16. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zauzeće krajnje leve saobraćajne trake i trotoara (gledano u smeru ka gradu). Vozila javnog prevoza će se u zoni radova kretati slobodnom širinom kolovoza, uz naizmenično propuštanje vozila koje je regulisano privremenim semaforima i saobraćajnim znakovima. Prilikom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno se izmeštaju autobuska stajališta: – „Biodekor” (smer ka gradu) – stajalište se izmešta na poziciju koja se nalazi oko 10 metara ispred zone
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Izmene na liniji 77: Promena režima rada javnog prevoza u Ulici dr Žorža Matea do 31. avgusta

Izmene na liniji 77: Promena režima rada javnog prevoza u Ulici dr Žorža Matea do 31. avgusta

Newsmax Balkans pre 2 dana
Javni prevoz – jedan od najvažnijih projekata

Javni prevoz – jedan od najvažnijih projekata

Politika pre 2 dana
Izmene saobraćaja na Novom Beogradu do kraja avgusta: Zatvara se deo ulice, promenjena trasa ove linije

Izmene saobraćaja na Novom Beogradu do kraja avgusta: Zatvara se deo ulice, promenjena trasa ove linije

Mondo pre 2 dana
Važno obaveštenje za Beograđane! Izmena u gradskom prevozu stupila na snagu, trajaće više od mesec dana – važna linija GSP-a…

Važno obaveštenje za Beograđane! Izmena u gradskom prevozu stupila na snagu, trajaće više od mesec dana – važna linija GSP-a od danas menja trasu

Kurir pre 2 dana
Šapić o sindikalcu GSP-a koji je pregovarao sa Vučićem: Podmetnut, nije znao šta priča, niti o čemu se radi

Šapić o sindikalcu GSP-a koji je pregovarao sa Vučićem: Podmetnut, nije znao šta priča, niti o čemu se radi

Nova pre 3 dana
Velike izmene u saobraćaju zbog radova u Beogradu: Evo koje linije gradskog prevoza menjaju trasu

Velike izmene u saobraćaju zbog radova u Beogradu: Evo koje linije gradskog prevoza menjaju trasu

NIN pre 3 dana
Lančani sudar u Zemun polju

Lančani sudar u Zemun polju

B92 pre 6 dana

Ključne reči

GSPizmene u saobraćaju

Beograd, najnovije vesti »

Danas se u funkciju stavlja novopoloženi cevovod! Objavljen spisak isključenja, vode neće biti čak devet sati u ovom delu…

Danas se u funkciju stavlja novopoloženi cevovod! Objavljen spisak isključenja, vode neće biti čak devet sati u ovom delu Beograda

Kurir pre 7 minuta
Izmene u saobraćaju u Surčinskoj do 16. avgusta: Evo gde se izmeštaju autobuska stajališta

Izmene u saobraćaju u Surčinskoj do 16. avgusta: Evo gde se izmeštaju autobuska stajališta

Kurir pre 37 minuta
Od sutra počinje novi udar na komarce: Akcija kreće u 5 ujutru, u strogom centru Beograda

Od sutra počinje novi udar na komarce: Akcija kreće u 5 ujutru, u strogom centru Beograda

Kurir pre 22 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 37 minuta
Humanost na delu! Pogledajte gde danas možete dobrovoljno dati krv u Srbiji: Detaljan spisak lokacija i satnica, vaše malo…

Humanost na delu! Pogledajte gde danas možete dobrovoljno dati krv u Srbiji: Detaljan spisak lokacija i satnica, vaše malo nekome znači sve!

Kurir pre 1 sat