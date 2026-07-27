Izmene u saobraćaju u Surčinskoj do 16. avgusta: Evo gde se izmeštaju autobuska stajališta

Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Surčinske ulice u Novom Beogradu, na delu od Ilije Bosilja do Kađeničke – faza 1, od 23. jula do 16. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zauzeće krajnje leve saobraćajne trake i trotoara (gledano u smeru ka gradu). Vozila javnog prevoza će se u zoni radova kretati slobodnom širinom kolovoza, uz naizmenično propuštanje vozila koje je regulisano privremenim semaforima i saobraćajnim znakovima. Prilikom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno se izmeštaju autobuska stajališta: – „Biodekor” (smer ka gradu) – stajalište se izmešta na poziciju koja se nalazi oko 10 metara ispred zone