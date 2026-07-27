Rusi uvode stroža pravila za planinarenje? Posle smrti alpinista iz BiH na Elbrusu, ništa više neće biti isto! Veća prava za instruktore i vodiče i to nije sve!

Posle tragedije na Elbrusu u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice, oglasio se Razvojni institut Kavkaz, navodeći da su potrebne strože mere, a prema pisanju ruskih medija, zatraženo je proširenje prava vodiča i instruktora.

Zahteva se da: - Nakon tragedije na Elbrusu traže se strožija pravila za uspon. - Predlaže se da vodiči mogu da prekinu ture zbog opasnih uslova bez finansijskih posledica. - Nadležne institucije smatraju da upozorenja više nisu dovoljna. - Šta bi nove mere značile za buduće uspone na Elbrus? Kako navode iz Razvojnog instituta Kavkaz, strašne tragedije koje se dešavaju na Elbrusu dele jednu zajedničku nit: potcenjivanje opasnosti koje predstavlja penjanje na