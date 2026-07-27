Rusi uvode stroža pravila za planinarenje? Posle smrti alpinista iz BiH na Elbrusu, ništa više neće biti isto! Veća prava za instruktore i vodiče i to nije sve!

Kurir pre 7 sati  |  Nezavisne)
Rusi uvode stroža pravila za planinarenje? Posle smrti alpinista iz BiH na Elbrusu, ništa više neće biti isto! Veća prava za…

Posle tragedije na Elbrusu u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice, oglasio se Razvojni institut Kavkaz, navodeći da su potrebne strože mere, a prema pisanju ruskih medija, zatraženo je proširenje prava vodiča i instruktora.

Zahteva se da: - Nakon tragedije na Elbrusu traže se strožija pravila za uspon. - Predlaže se da vodiči mogu da prekinu ture zbog opasnih uslova bez finansijskih posledica. - Nadležne institucije smatraju da upozorenja više nisu dovoljna. - Šta bi nove mere značile za buduće uspone na Elbrus? Kako navode iz Razvojnog instituta Kavkaz, strašne tragedije koje se dešavaju na Elbrusu dele jednu zajedničku nit: potcenjivanje opasnosti koje predstavlja penjanje na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Preživeli planinari u šoku, spremaju se kući: Organizuje se i transport tela petoro stradalih alpinista iz Zenice na "Elbrusu"…

Preživeli planinari u šoku, spremaju se kući: Organizuje se i transport tela petoro stradalih alpinista iz Zenice na "Elbrusu"

Večernje novosti pre 3 sata
Sa Elbrusa evakuisana tela preostala tri planinara iz BiH

Sa Elbrusa evakuisana tela preostala tri planinara iz BiH

Insajder pre 4 sati
Tužan kraj potrage na Elbrusu: Evakuisana tela svih pet stradalih planinara iz BiH

Tužan kraj potrage na Elbrusu: Evakuisana tela svih pet stradalih planinara iz BiH

Mondo pre 4 sati
Zašto je Elbrus, na kom su poginuli planinari iz Bosne, jedna od najopasnijih planina? "Tu nastaje zamka, sve se menja" -…

Zašto je Elbrus, na kom su poginuli planinari iz Bosne, jedna od najopasnijih planina? "Tu nastaje zamka, sve se menja" - Sledi šok, i nemoguće je preživeti

Kurir pre 8 sati
Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope

Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope

BBC News pre 9 sati
Tela preostalo troje planinara iz Bosne spremna za spuštanje: Novi detalji jezive tragedije u Rusiji

Tela preostalo troje planinara iz Bosne spremna za spuštanje: Novi detalji jezive tragedije u Rusiji

Mondo pre 9 sati
Pokušaj uspona koji je odneo pet života: Zašto je Elbrus jedna od najsmrtonosnijih planina na svetu?

Pokušaj uspona koji je odneo pet života: Zašto je Elbrus jedna od najsmrtonosnijih planina na svetu?

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bosna i HercegovinaKavkazRusijaZenicaBIhplaninariTragedijaelbrus

Svet, najnovije vesti »

„Sećate li se toga?“: Tramp ponovo tražio od Amerikanaca da se sete nečega što se nikada nije dogodilo, ukazuje CNN

„Sećate li se toga?“: Tramp ponovo tražio od Amerikanaca da se sete nečega što se nikada nije dogodilo, ukazuje CNN

Danas pre 1 sat
Kremlj tvrdi da nije dobio ništa konkrektno o nastavku pregovora sa Ukrajinom

Kremlj tvrdi da nije dobio ništa konkrektno o nastavku pregovora sa Ukrajinom

Danas pre 3 sata
Poljske vlasti podnele SAD zahtev za ekstradikciju bivšeg ministra pravde

Poljske vlasti podnele SAD zahtev za ekstradikciju bivšeg ministra pravde

Insajder pre 18 minuta
Oružje iz dubina: „Perm“ sa „cirkonima“ izazov za savremene sisteme pomorske odbrane

Oružje iz dubina: „Perm“ sa „cirkonima“ izazov za savremene sisteme pomorske odbrane

Sputnik pre 13 minuta
Užas u Parizu! Tri žene, među kojima je i trudnica, izbodene na ulici: Kod napadača pronađena dva noža

Užas u Parizu! Tri žene, među kojima je i trudnica, izbodene na ulici: Kod napadača pronađena dva noža

Blic pre 33 minuta