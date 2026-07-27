Srbija dobila prvog "jednoroga": Novosadski startap vredi 1,6 milijardi dolara, a prosečna starost genijalaca koji tu rade je 25 godina

Domaći startap "Ominimo" saopštio je danas da je ta kompanija dostigla tržišnu vrednost od 1,6 milijardi dolara nakon investicione runde u kojoj je učestvovao investicioni ogranak Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) navodeći da je Srbija dobila prvog "jednoroga".

Novosadski startap, kako navode, razvija proizvode osiguranja nove generacije koristeći veštačku inteligenciju, napredne matematičke modele i analizu podataka kako bi preciznije procenjivao rizik, određivao cene polisa i gradio kvalitetniji portfolio osiguranja. "Jednorozi" su startapi sa procenjenom vrednošću većom od milijardu dolara. Iz startapa "Ominimo" tvrde su sada najvrednija osiguravajuća kompanija na prostoru bivše Jugoslavije. Osnivač i direktor