Žestok udar na Rusiju, odjekuju eksplozije! Gore Belgorod i gradovi na jugu, ima mrtvih! Objavljeni snimci napada! (foto/video)…

U Belgoroduje povređeno 12 osoba, dok su stambena zgrada i 15 parkiranih automobila zahvaćeni požarom, saopštio je Operativni štab Belgorodske oblasti na Telegramu. - Pored toga, jedna kuća je delimično uništena, a oštećeno je i nekoliko višespratnih stambenih zgrada - dodaje se u saopštenju.

Belgorodska oblast nalazi se uz granicu sa Ukrajinom, a sam grad Belgorod udaljen je svega oko 27 kilometara od severoistočne Ukrajine. Kasnije tokom noći eksplozije su se čule i u južnom ruskom gradu Rostovu na Donu, prenosi Telegram kanal Exilenova Plus. Gradonačelnik Aleksandar Skrjabin potvrdio je da je grad bio meta ukrajinskog napada i naveo da je tom prilikom oštećena jedna stambena zgrada. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar saopštio je da su dve osobe