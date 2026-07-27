"Zmaj" koji bljuje vatru na korak od milionskog grada! Izuzetno opasan fenomen pogodio Francusku, pojavljuje se sve češće - visok je čak 15.000 metara (foto)

Kurir pre 20 minuta
"Zmaj" koji bljuje vatru na korak od milionskog grada! Izuzetno opasan fenomen pogodio Francusku, pojavljuje se sve češće -…

Jaki šumski požari mogu generisati jedinstvene fenomene, a jedan od najupečatljivih primera su opasni oblaci pirokumulonimbusi.

Dok se Francuska i Španija bore sa nekim od najgorih šumskih požara u novijoj istoriji, stručnjaci upozoravaju na neviđeni fenomen koji bi mogao pogoršati efekte požara: pirokumulonimbusi, ili "vatreni oblaci". Šumski požari se često šire kada se spoje vrući, vetroviti i suvi uslovi, ali jaki šumski požari mogu generisati sopstvene jedinstvene vremenske sisteme. Jedan od najupečatljivijih primera za to su pirokumulonimbusi, ili požarom izazvane grmljavine, koje su
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