Sednica Saveta REM-a u četvrtak, očekuje se nastavak izbora rukovodstva

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Sednica Saveta REM-a u četvrtak, očekuje se nastavak izbora rukovodstva

Sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj će biti nastavljen postupak izbora predsednika i zamenika predsednika tog tela, zakazana je za četvrtak u 13 časova, piše agencija FoNet. Podsećamo, na prvoj sednici prošle nedelje predsednik i zamenik nisu izabrani jer su dva člana REM-a imala isti broj glasova.

Sednicu je najavila predsedavajuća Saveta REM Dubravka Valić Nedeljković. Na konstitutivnoj sednici održanoj 20. jula članovi Saveta nisu uspeli da izaberu predsednika i zamenika predsednika. Prema tada saopštenim informacijama, kandidati Miloš Garić i Mileva Malešić dobili su jednak broj glasova, zbog čega izbor nije okončan. U periodu nakon konstitutivne sednice održane su konsultacije među članovima Saveta, sa ciljem, kako prenosi FoNet, da bude postignut
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