Majka i dete poginuli u sudaru voza i automobila kod Odžaka

Moj Novi Sad pre 41 minuta
Majka i dete poginuli u sudaru voza i automobila kod Odžaka

Žena (27) i njeno trogodišnje dete izgubili su život kada je voz naleteo na automobil na pružnom prelazu u okolini Odžaka, nezvanično saznaje Dnevnik.rs.

Stravična nesreća dogodila se jutros nešto pre devet časova na putu Ratkovo-Odžaci. Prve informacije sa lica mesta ukazivale su na mogući smrtni ishod jedne ili više osoba, što se nažalost, ispostavilo istinitm. Broj povređenih trenutno nije poznat. Sve nadležne službe nalaze se na terenu, gde je u toku uviđaj, nakon kog će biti poznate okolnosti koje su dovele do sudara. U toku prepodnevnih časova oglasilo se i preduzeće “Srbijavoz” koje je potvrdilo da je
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