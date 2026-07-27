Novak Đoković napredovao na ATP listi: Nije pipnuo reket, prestigao je dvojicu i to je baš važno pred US open

Novak Đoković izgubio je od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona i od tada ne igra tenis.

Uprkos tome što nije uzeo reket u ruke napredovao je na najnovijoj ATP listi i to za dva mesta. Sa sedmog je "skočio" na petu poziciju i sada ima 3.760 poena. Prestigao je Aleksa De Minora (3.660) i Bena Šeltona (3.580), dok je Danil Medvedev "uleteo" između njih (3.620). Ispred srpskog tenisera je Feliks Ože-Alijasim (4.740), dok su u ovom momentu nedostižni Karlos Alkaraz (8.160), Saša Zverev (8.480) i Janik Siner koji je ubedljivo na vrhu (13.450). Ovo je baš