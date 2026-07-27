Paklene temperature, pa nagli obrt: Srbija u ponedeljak na udaru promenljivog vremena

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 27. jul 2026. godine, biće oblačno vreme sa sunčanim intervalima ali se lokalno prognoziraju i pljuskovi prećeni grmljavinom ili kiša.

Duvaće umeren, na planinama i jak jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 21. Najviša dnevna, od 29 do 33 stepena. U Beogradu uz smenu sunca i oblaka zadrzaće se uglavnom suvo vreme, ali meteorolozi ipak ostavljaju mogućnost slabe kiše ili lokalnog pljuska na širem području grada. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 31 stepen. Prema vremenskoj prognozi za utorak 28. jul, biće pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim