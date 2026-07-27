"Pas je sam skočio iz lavaboa u kadu": Kristijan tvrdi da nije ubio psa, objavio izveštaj veterinara (foto)

Kristina Spalević objavila je na svom Instagramu uznemirujuć snimak monstruoznog prebijanja psa od strane Kristijana Golubovića,koji je šokirao domaću javnost.

Kristina je rekla i da je ljubimac podlegao povredama i preminuo, a Golubović uporno demantuje ove navode, čak i snimkom na kojem priča sa veterinarom koji je pregledao psa. U uznemirujućem snimku koji je Kristina objavila vidi se kako Kristijan udara psa koji se nalazio u kadi i koprcao: " Eto, gotov", rekao je na kraju dok je izlazio iz kupatila. Pažnja - uznemirujuće slike! Nakon toga, par je prikrivao šta se desilo, a sada je Kristijan podelio papir i pokazao