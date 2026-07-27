"Pas je skočio iz lavaboa u kadu": Kristijan tvrdi da nije ubio psa, objavio izveštaj veterinara (foto)

Mondo pre 18 minuta  |  Dragana Tomašević
"Pas je skočio iz lavaboa u kadu": Kristijan tvrdi da nije ubio psa, objavio izveštaj veterinara (foto)

Kristina Spalević objavila je na svom Instagramu uznemirujuć snimak monstruoznog prebijanja psa od strane Kristijana Golubovića,koji je šokirao domaću javnost.

Kristina je rekla i da je ljubimac podlegao povredama i preminuo, a Golubović uporno demantuje ove navode, čak i snimkom na kojem priča sa veterinarom koji je pregledao psa. U uznemirujućem snimku koji je Kristina objavila vidi se kako Kristijan udara psa koji se nalazio u kadi i koprcao: " Eto, gotov", rekao je na kraju dok je izlazio iz kupatila. Pažnja - uznemirujuće slike! Nakon toga, par je prikrivao šta se desilo, a sada je Kristijan podelio papir i pokazao
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Filip Car žestoko UDARIO NA KRISTINU SPALEVIĆ! ČVRDTO STOJIM IZA SVEGA…

Filip Car žestoko UDARIO NA KRISTINU SPALEVIĆ! ČVRDTO STOJIM IZA SVEGA…

Svet & Skandal pre 28 minuta
(Foto) "Pas je dezorijentisan, glava mu nakrivljena" Ovako je Kristijan Golubović lagao veterinara nakon monstruoznog…

(Foto) "Pas je dezorijentisan, glava mu nakrivljena" Ovako je Kristijan Golubović lagao veterinara nakon monstruoznog prebijanja ljubimca: Objavljen izveštaj

Blic pre 33 minuta
"Ovo je dijagnoza živog psa!" Kristijan Golubović objavio nalaz veterinara nakon optužbi da je ubio ljubimca

"Ovo je dijagnoza živog psa!" Kristijan Golubović objavio nalaz veterinara nakon optužbi da je ubio ljubimca

Telegraf pre 1 sat
“Imam vaš kućni video, ako nastaviš da me pljuješ…” Filip Car zapretio Kristijanu: Ponizio ga niko nikad, internet gori!…

“Imam vaš kućni video, ako nastaviš da me pljuješ…” Filip Car zapretio Kristijanu: Ponizio ga niko nikad, internet gori!

Kurir pre 2 sata
Kristijan pokušava da se opravda zbog psa! Objavio razgovor sa veterinarom, pa izazvao bes ljudi: "Ne laži!"

Kristijan pokušava da se opravda zbog psa! Objavio razgovor sa veterinarom, pa izazvao bes ljudi: "Ne laži!"

Telegraf pre 1 sat
Preko veterinara se pere za monstruozno ubistvo psa Kristijan Golubović ponovo zgrozio javnost: Snimak dokazuje suprotno, a on…

Preko veterinara se pere za monstruozno ubistvo psa Kristijan Golubović ponovo zgrozio javnost: Snimak dokazuje suprotno, a on pokušava da skine odgovornost sa sebe

Blic pre 2 sata
"Ne laži, ubio si psa" Kristijan potražio podršku veterinara, pa naišao na osudu: Kako te od Boga nije strah?

"Ne laži, ubio si psa" Kristijan potražio podršku veterinara, pa naišao na osudu: Kako te od Boga nije strah?

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Maestros roneros: Znanje ovih ljudi priznaje i Unesko, a uči se godinama

Maestros roneros: Znanje ovih ljudi priznaje i Unesko, a uči se godinama

Blic pre 28 minuta
"Jedan dripac, klošar, drogiran i pijan" Gordana Šaulić je četiri decenije bila u braku sa pokojnim kraljem narodne muzike, a…

"Jedan dripac, klošar, drogiran i pijan" Gordana Šaulić je četiri decenije bila u braku sa pokojnim kraljem narodne muzike, a ovako je reagovala kada je saznala za Šabanovu smrt

Blic pre 13 minuta
Podneta krivična prijava protiv Kristijana Golubovića. Nakon ubistva psa hitno preduzete mere: Evo šta mu se sve stavlja na…

Podneta krivična prijava protiv Kristijana Golubovića. Nakon ubistva psa hitno preduzete mere: Evo šta mu se sve stavlja na teret

Blic pre 8 minuta
Emotivna objava kaspera upućena mini Kostić! Objavio sliku pevačice i sve dirnuo: "Ona je životu pokazala kako izgleda žena…

Emotivna objava kaspera upućena mini Kostić! Objavio sliku pevačice i sve dirnuo: "Ona je životu pokazala kako izgleda žena koja nikad ne odustaje"

Blic pre 23 minuta
Horoskop za 28. jul 2026: Device dobijaju važnu lekciju, a Lavovi privlače pažnju

Horoskop za 28. jul 2026: Device dobijaju važnu lekciju, a Lavovi privlače pažnju

Lepota i zdravlje pre 28 minuta