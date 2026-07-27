"Posle Odiseje, svog psa nikad neću gledati istim očima": Milioni plakali zbog ove scene pa preplavili internet

Nema sumnje da je najnovija "Odiseja" u režiji Kristofera Nolana jedan od najgledanijih filmova ove godine, a kako se utisci sležu, internet su preplavili videi u kojima vlasnici pasa iskazuju svoju ljubav i odanost svojim ljubimcima sa novostečenom svešću o njihovoj vrednosti.

Jedna po mnogima najemotivnija scena je upravo trenutak kada se Odisej vraća kući nakon 20 godina, a jedini ga prepozna njegov verni pas koji ga sve vreme čeka na istom mestu. Prisećajući se trenutka kada je prvi put ugledao Argosa kao štene, pa sve do momenta kada on izdahne nakon što dočeka da vidi svog vlasnika Odiseja zadnji put - ovi emotivni kadrovi milionima gledaoca su naterali suze na oči. Uostalom uverite se sami: Svi oni koji imaju ljubimca dobro znaju