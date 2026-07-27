Užas kod Budve: Utopio se muškarac (30) iz Srbije

Državljanin Srbije R. U. (30) utopio se na plaži Mogren II kod Budve, potvrđeno je za Vijesti iz crnogorske policije. Do nesreće je, kako se sumnja, došlo tokom prepodneva, u vreme kada je kupalište bilo zatvoreno, a staza kojom se dolazi do ove plaže zaključana. "Iz policije je rečeno da je Hitna pomoć obavestila budvansku policiju oko 12.05 sati da im je prijavljeno da je u moru na plaži Mogren osoba kojoj je potrebna pomoć. Dolaskom na lice mesta zatečeno je