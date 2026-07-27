ANEM: Nova pretnja smrću Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) prijavila je novu pretnju upućenu autorima podkasta „Dobar, loš, zao“, Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu, ispod objave sa insertom iz emisije u kojoj je gost bio Naim Leo Beširi, koji je i sam u komentarima bio izložen uznemirujućim i pretećim porukama. "Objava je postavljena na Instagram nalogu portala Nova.rs, a pretnju Vidojkoviću i Kulačinu, kao i uznemirujuću, preteću i šovinističku poruku mržnje, uputila je