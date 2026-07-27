(BLOG) Sednica Skupštine o nepoverenju vladi: Aleksić četiri sata nabrajao afere vlasti, Macut objasnio zašto je hrabar, Dačić pustio zvuk "pravog zvučnog topa"

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
(BLOG) Sednica Skupštine o nepoverenju vladi: Aleksić četiri sata nabrajao afere vlasti, Macut objasnio zašto je hrabar, Dačić…

Završena je današnja sednica Skupštine Srbije na kojoj su poslanici raspravljali o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi, što je jedina tačka dnevnog reda.

Poslanik i lider Narodnog pokreta Srbija (NPS) Miroslav Aleksić, kao ovlašćeni predlagač, četiri sata govorio je o aferama vlasti - ne samo vlade Đura Macuta, već i o ranijim vladama. Premijer Macut je rekao da je pre nešto više od 15 meseci preuzeo odgovornost da povede Vladu i to na poziv predsednika Aleksandra Vučića i istakao da smatra da je hrabar što je to učinio. S druge strane, lider socijalista Ivica Dačić u jednom trenutku pustio je zvuk u sali za koji je
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