(BLOG) Sednica Skupštine o nepoverenju vladi: Aleksić četiri sata nabrajao afere vlasti, Macut objasnio zašto je hrabar, Dačić pustio zvuk "pravog zvučnog topa"

Završena je današnja sednica Skupštine Srbije na kojoj su poslanici raspravljali o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi, što je jedina tačka dnevnog reda.

Poslanik i lider Narodnog pokreta Srbija (NPS) Miroslav Aleksić, kao ovlašćeni predlagač, četiri sata govorio je o aferama vlasti - ne samo vlade Đura Macuta, već i o ranijim vladama. Premijer Macut je rekao da je pre nešto više od 15 meseci preuzeo odgovornost da povede Vladu i to na poziv predsednika Aleksandra Vučića i istakao da smatra da je hrabar što je to učinio. S druge strane, lider socijalista Ivica Dačić u jednom trenutku pustio je zvuk u sali za koji je