Državljanin Srbije se utopio na plaži Mogren u Budvi

N1 Info pre 2 sata  |  Vijesti
Državljanin Srbije se utopio na plaži Mogren u Budvi
Tridesetogodišnji državljanin Srbije R. U. udavio se na plaži Mogren II, rečeno je "Vijestima" iz policije. Da je do nesreće došlo ranije su Vijestima potvrdili očevici koji su izvukli telo mladića. U službi Hitne pomoći potvrdili su za Vijesti da je njihova ekipa izašla na lice mesta. Zakupci kupališta Mogren I i Mogren II zbog velikih talasa danas su zatvorili kupališta, a pešačka staza koja vidi od hotela Avala bila je takođe zatvorena, a kapija zaključana.
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