Sednica Saveta REM-a u četvrtak - da li će se ponovo birati predsednik?

N1 Info pre 15 minuta  |  FoNet
Sednica Saveta REM-a u četvrtak - da li će se ponovo birati predsednik?

Sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika, zakazana je za četvrtak, 30. jul, rekla je danas FoNetu predsedavajuća Saveta REM Dubravka Valić Nedeljković.

Na konstitutivnoj sednici Saveta REM, održanoj 20. jula, nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika tog tela, a kako je tada rečeno, jednak broj glasova dobili su Miloš Garić i Mileva Malešić. U međuvremenu su obavljene konsultacije kako bi se postigao konačan dogovor i kako bi Savet REM mogao da radi u punom kapacitetu. Početak nove sednice Saveta REM u četvrtak zakazan je za 13 časova.
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