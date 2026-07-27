Sjajan rezultat Google-a nadmašio očekivanja – Kako da zaradite od ovoga?

Vruće je na tržištu ovih dana pa su investitori na oprezu i spremni da reaguju kada se pojavi šansa za to.

Na radost svih učesnika ovih dana na tržištu se pojavio opet jedan gigant koji više nego ikada pre olakšava naredni potez na berzi. U pitanju je kompanija Google, koja u poslednjih godinu dana beleži sjajne rezultate, a njen uspon dodatno potvrđuje i njen najnoviji finansijski izveštaj. Google opet zauzima prvo mesto na listi najprimamljivijih izbora za investitore i nema sumnje da su naredni dani velika šansa da uhvatite ovakav uzlet i obezbedite sebi pozamašan