Službeno vozilo vlade Kosova učestvovalo u udesu u Kosovskoj Mitrovici

N1 Info pre 55 minuta  |  KoSSev
Službeno vozilo vlade Kosova učestvovalo u udesu u Kosovskoj Mitrovici

Službeno vozilo Kosovske vlade učestvovalo je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila ovog vikenda u Severnoj Mitrovici.

KoSSev saznaje da je vozilom upravljao nekadašnji vršilac dužnosti ministra za zajednice i povratak Nenad Vukmirović. KoSSev piše da iz Kosovske policije nisu želeli da potvrde identitet vozača, kao i to da se radi o vozilu kosovske vlade, ali podaci koje su saopštili - inicijali, godina rođenja i ostale okolnosti događaja - podudaraju se sa informacijama do kojih je došao KoSSev. Kako je za KoSSev potvrđeno iz Regionalne direkcije policije Sever, saobraćajna
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