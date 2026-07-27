Diplomatske tenzije: Iran optužuje Ukrajinu, Huti preuzeli napad na Saudijsku Arabiju

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Tramp odbacio tvrdnje o nedostatku municije, Netanjahu otputovao u Vašington, a Teheran preti odgovorom Kijevu

Predsednik SAD Donald Tramp odbacio je navode da američkoj vojsci ponestaje municije, naglasivši da raspolažu dovoljnim količinama. Sputnik Euronews Politika Večernje novosti RTS

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovao je u Vašington pod pojačanim merama bezbednosti i iz vojne baze, istakavši da će Iran biti glavna tema razgovora sa američkim predsednikom. B92 Danas Insajder Večernje novosti Politika Blic Insajder N1 Info Politika NIN Večernje novosti B92

Iransko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je Ukrajinu za nezakonit napad na brod u Kaspijskom moru, dok je šef ukrajinske diplomatije Sibiha poručio da Iran podstiče rusku agresiju i da nema pravo da se predstavlja kao žrtva. Jemenski Huti preuzeli su odgovornost za nove napade na saudijsku naftnu infrastrukturu. Politika Sputnik Večernje novosti Sputnik RTV Večernje novosti B92 N1 Info Politika B92 Danas NIN Politika B92 Večernje novosti Politika Politika