Diplomatske tenzije: Iran upozorava saveznike Ukrajine, odložen put Netanjahua

Naslovi.ai pre 11 minuta
Diplomatske tenzije: Iran upozorava saveznike Ukrajine, odložen put Netanjahua

Teheran traži odgovornost za napad na brod u Kaspijskom moru, dok se odlaže poseta izraelskog premijera Vašingtonu

Predsednik SAD Donald Tramp odbacio je navode da američkoj vojsci ponestaje municije, naglasivši da raspolažu dovoljnim količinama. Sputnik Euronews Politika Večernje novosti RTS

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odložio je planirani put u Vašington gde je trebalo da se sastane sa američkim predsednikom. B92 Danas Insajder Večernje novosti Politika Blic

Iransko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je Ukrajinu za napad na trgovački brod u Kaspijskom moru, dok je vrhovni vođa Hamnei pohvalio Hezbolah za otpor Izraelu. Politika Sputnik Večernje novosti Sputnik RTV Večernje novosti

Povezane vesti »

Iran: Sve pristalice Kijeva moraju snositi odgovornost za agresiju Ukrajine

Iran: Sve pristalice Kijeva moraju snositi odgovornost za agresiju Ukrajine

Sputnik pre 35 minuta
Odložen let Netanjahua za Vašington, razlog nepoznat

Odložen let Netanjahua za Vašington, razlog nepoznat

Blic pre 15 minuta
Let Netanjahua za Vašington odložen; Tramp negira da SAD ostaju bez municije za sukob s Iranom

Let Netanjahua za Vašington odložen; Tramp negira da SAD ostaju bez municije za sukob s Iranom

RTS pre 40 minuta
Odložen Netanjahuov let za Vašington, razlog nije saopšten

Odložen Netanjahuov let za Vašington, razlog nije saopšten

Politika pre 40 minuta
Odložen let Netanjahua za Vašington: Razlog kašnjenja nije poznat

Odložen let Netanjahua za Vašington: Razlog kašnjenja nije poznat

Večernje novosti pre 50 minuta
Teheran udario novom porukom: Hamnei Hezbolah nazvao "neprobojnom stenom" protiv Izraela

Teheran udario novom porukom: Hamnei Hezbolah nazvao "neprobojnom stenom" protiv Izraela

Večernje novosti pre 15 minuta
Let Netanjahua za Vašington odložen, nije naveden razlog

Let Netanjahua za Vašington odložen, nije naveden razlog

Insajder pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokHezbolahUkrajinaVašingtonTeheranKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U prvih šest meseci ove godine u Evropi registrovano 16,8 odsto više motocikala

U prvih šest meseci ove godine u Evropi registrovano 16,8 odsto više motocikala

Insajder pre 0 minuta
Na Islandu počelo prevremeno glasanje na referendumu o nastavku pregovora sa EU

Na Islandu počelo prevremeno glasanje na referendumu o nastavku pregovora sa EU

Insajder pre 50 minuta
Diplomatske tenzije: Iran upozorava saveznike Ukrajine, odložen put Netanjahua

Diplomatske tenzije: Iran upozorava saveznike Ukrajine, odložen put Netanjahua

Naslovi.ai pre 11 minuta
Španski sud optužio trojicu katalonskih policajaca zbog sumnje da su pomogli bekstvo Puđdamona

Španski sud optužio trojicu katalonskih policajaca zbog sumnje da su pomogli bekstvo Puđdamona

Insajder pre 0 minuta
Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope

Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope

BBC News pre 0 minuta