Diplomatske tenzije: Iran upozorava saveznike Ukrajine, odložen put Netanjahua

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Teheran traži odgovornost za napad na brod u Kaspijskom moru, dok se odlaže poseta izraelskog premijera Vašingtonu

Predsednik SAD Donald Tramp odbacio je navode da američkoj vojsci ponestaje municije, naglasivši da raspolažu dovoljnim količinama. Sputnik Euronews Politika Večernje novosti RTS

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odložio je planirani put u Vašington gde je trebalo da se sastane sa američkim predsednikom. B92 Danas Insajder Večernje novosti Politika Blic

Iransko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je Ukrajinu za napad na trgovački brod u Kaspijskom moru, dok je vrhovni vođa Hamnei pohvalio Hezbolah za otpor Izraelu. Politika Sputnik Večernje novosti Sputnik RTV Večernje novosti