Diplomatske tenzije: Tramp ocenjuje razgovore sa Iranom dobrim, Netanjahu u Vašingtonu

Naslovi.ai pre 1 sat
Diplomatske tenzije: Tramp ocenjuje razgovore sa Iranom dobrim, Netanjahu u Vašingtonu

Dok Teheran preti Ukrajini balističkim raketama i upozorava na napad, Tramp ističe da postoji šansa za postizanje dogovora

Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je da su razgovori sa Iranom dobri i da postoji mogućnost za postizanje dogovora, naglasivši da SAD imaju više nego dovoljno municije. Sputnik Euronews Politika Večernje novosti RTS NIN Euronews RTV

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovao je u Vašington pod pojačanim bezbednosnim merama, a Iran ostaje u fokusu predstojećih razgovora sa američkim predsednikom. B92 Danas Insajder Večernje novosti Politika Blic Insajder N1 Info Politika NIN Večernje novosti B92 Euronews

Iranske vlasti oštro su optužile Ukrajinu za smrtonosni napad na brod u Kaspijskom moru i zapretile odgovorom, dok analitičari upozoravaju da Teheran u svom arsenalu poseduje balističke rakete srednjeg dometa. Kijev uzvraća da Iran nema pravo da se predstavlja kao žrtva. Jemenski Huti preuzeli su odgovornost za napade na saudijsku infrastrukturu. Politika Sputnik Večernje novosti Sputnik RTV Večernje novosti B92 N1 Info Politika B92 Danas Politika B92 Večernje novosti Politika Politika Blic B92 Kurir

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