Posledice štrajka grčkih carinika: Gužve na granicama potrajaće tokom dana

Naslovi.ai pre 2 sata
Posledice štrajka grčkih carinika: Gužve na granicama potrajaće tokom dana

Iako je štrajk završen, na prelazima između Grčke i Severne Makedonije i dalje su prisutne velike gužve, dok teretnjaci iz Srbije čekaju satima.

Četvoročasovni štrajk grčkih carinika na prelazima Evzoni, Dojran i Niki je okončan, ali su posledice obustave rada i dalje vidljive. Zbog formiranih kolona, YUTA savetuje putnicima strpljenje i proveru stanja na granicama, jer se očekuje da gužve potraju tokom celog dana. Euronews Stav.life Blic

Na izlazima iz Srbije teretna vozila na prelazu Šid čekaju do četiri sata, a na Batrovcima dva sata. Putnička vozila na prelazu Gradina zadržavaju se oko 40 minuta. RTV RINA Danas

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