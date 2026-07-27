Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

Naslovi.ai pre 35 minuta
Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo prvo žarište boginja ovaca i koza u selu Nosoljin kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi.

Na gazdinstvu u selu Nosoljin u opštini Raška potvrđeno je žarište boginja ovaca i koza, a nadležne službe izvršile su eutanaziju 67 ovaca i 60 jagnjadi radi sprečavanja širenja bolesti za koju se sumnja da je uneta švercom. Biznis.rs RINA Danas

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da trenutno nema novih potvrđenih slučajeva ove bolesti, ali su uvedene pojačane mere na granicama zbog pojave kuge malih preživara u Rumuniji. RTV Radio 021 NIN

Povezane vesti »

Zbog afričke kuge uginulo 33.500 svinja u devet opština

Zbog afričke kuge uginulo 33.500 svinja u devet opština

Jugmedia pre 5 minuta
"Eru virusa ne zaustavljaju granice!" Ministar upozorava na novu opasnost - 33.500 svinja već uginulo

"Eru virusa ne zaustavljaju granice!" Ministar upozorava na novu opasnost - 33.500 svinja već uginulo

Blic pre 51 minuta
Ministar Glamočić: Švercom sa Kosova u Srbiju stigle i boginje koza i ovaca

Ministar Glamočić: Švercom sa Kosova u Srbiju stigle i boginje koza i ovaca

Danas pre 1 sat
Glamočič: Nema novih potvrda boginja ovaca i koza, 33.500 uginulih svinja zbog kuge

Glamočič: Nema novih potvrda boginja ovaca i koza, 33.500 uginulih svinja zbog kuge

NIN pre 1 sat
”Pojačali smo mere, era je virusa” Glamočić: Nema novih potvrda boginja ovaca i koza, 33.500 uginulih svinja zbog kuge

”Pojačali smo mere, era je virusa” Glamočić: Nema novih potvrda boginja ovaca i koza, 33.500 uginulih svinja zbog kuge

Dnevnik pre 1 sat
Glamočić: Zbog afričke kuge uginulo 33.500 svinja

Glamočić: Zbog afričke kuge uginulo 33.500 svinja

Radio 021 pre 1 sat
Kuga i boginje udaraju na stočarstvo, oglasilo se ministarstvo: Uginulo više od 33.000 životinja

Kuga i boginje udaraju na stočarstvo, oglasilo se ministarstvo: Uginulo više od 33.000 životinja

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RumunijaRaškaPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Zakazana druga konstitutivna sednica REM-a

Zakazana druga konstitutivna sednica REM-a

Insajder pre 35 minuta
(FOTO) Nizak vodostaj Dunava: Jedna od najvećih evropskih reka negde izgleda kao bara, a i kao Sahara

(FOTO) Nizak vodostaj Dunava: Jedna od najvećih evropskih reka negde izgleda kao bara, a i kao Sahara

N1 Info pre 50 minuta
TOK za Insajder o slučaju policijske brutalnosti u Valjevu: Saslušano 25 od 27 oštećenih, SUK prikupio obaveštenja od…

TOK za Insajder o slučaju policijske brutalnosti u Valjevu: Saslušano 25 od 27 oštećenih, SUK prikupio obaveštenja od policajaca

Insajder pre 10 minuta
Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

Naslovi.ai pre 11 minuta
Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

Naslovi.ai pre 35 minuta