Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

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Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo prvo žarište boginja ovaca i koza u selu Nosoljin kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi.

Na gazdinstvu u selu Nosoljin u opštini Raška potvrđeno je žarište boginja ovaca i koza, a nadležne službe izvršile su eutanaziju 67 ovaca i 60 jagnjadi radi sprečavanja širenja bolesti za koju se sumnja da je uneta švercom. Biznis.rs RINA Danas

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da trenutno nema novih potvrđenih slučajeva ove bolesti, ali su uvedene pojačane mere na granicama zbog pojave kuge malih preživara u Rumuniji. RTV Radio 021 NIN