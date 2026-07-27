Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

Naslovi.ai pre 11 minuta
Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

Nakon današnjih lokalnih pljuskova, meteorolozi od srede najavljuju stabilizaciju i novi toplotni talas sa temperaturama do 38 stepeni.

U Srbiji se danas zadržava promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 29 do 33 stepena, uz aktivan žuti meteoalarm zbog rizika od nepogoda. Beta N1 Info Danas Insajder RTS Blic

Od utorka sledi stabilizacija, dok od srede počinje toplotni talas sa temperaturama od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i do 40. Klimatski izgledi za avgust ukazuju na natprosečno toplo vreme sa odstupanjima od +3 do +6 stepeni u prvoj polovini meseca. Euronews Telegraf Radio sto plus Nova Danas

Povezane vesti »

Prognoza za utorak, 28. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

Prognoza za utorak, 28. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

Beta pre 51 minuta
RMZZ: Posle lokalnih pljuskova stiže stabilnije vreme – u avgustu tropske temperature

RMZZ: Posle lokalnih pljuskova stiže stabilnije vreme – u avgustu tropske temperature

Jugmedia pre 45 minuta
RHMZ: Posle lokalnih pljuskova stiže stabilnije vreme – u avgustu tropske temperature

RHMZ: Posle lokalnih pljuskova stiže stabilnije vreme – u avgustu tropske temperature

Jugmedia pre 35 minuta
(Mapa) RHMZ upravo objavio: Od ovog dana niz od 40 u plusu! Kreću nepodnošljive vruće, evo ko je posebno ugrožen i gde tačno…

(Mapa) RHMZ upravo objavio: Od ovog dana niz od 40 u plusu! Kreću nepodnošljive vruće, evo ko je posebno ugrožen i gde tačno

Blic pre 26 minuta
Prognoza za utorak, 28. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

Prognoza za utorak, 28. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

Radio sto plus pre 25 minuta
Prognoza za utorak, 28. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

Prognoza za utorak, 28. jul: Sutra pretežno sunčano i toplo

Pravo u centar pre 50 minuta
RHMZ objavio mesečnu prognozu: Kakvo nas vreme čeka u avgustu?

RHMZ objavio mesečnu prognozu: Kakvo nas vreme čeka u avgustu?

Danas pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Zakazana druga konstitutivna sednica REM-a

Zakazana druga konstitutivna sednica REM-a

Insajder pre 35 minuta
(FOTO) Nizak vodostaj Dunava: Jedna od najvećih evropskih reka negde izgleda kao bara, a i kao Sahara

(FOTO) Nizak vodostaj Dunava: Jedna od najvećih evropskih reka negde izgleda kao bara, a i kao Sahara

N1 Info pre 51 minuta
TOK za Insajder o slučaju policijske brutalnosti u Valjevu: Saslušano 25 od 27 oštećenih, SUK prikupio obaveštenja od…

TOK za Insajder o slučaju policijske brutalnosti u Valjevu: Saslušano 25 od 27 oštećenih, SUK prikupio obaveštenja od policajaca

Insajder pre 10 minuta
Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

Naslovi.ai pre 11 minuta
Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

Potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Raški, pojačane mere nadzora

Naslovi.ai pre 35 minuta