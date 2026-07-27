Prognoza: Promenljivo vreme danas, od srede povratak tropskih vrućina

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Nakon današnjih lokalnih pljuskova, meteorolozi od srede najavljuju stabilizaciju i novi toplotni talas sa temperaturama do 38 stepeni.

U Srbiji se danas zadržava promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 29 do 33 stepena, uz aktivan žuti meteoalarm zbog rizika od nepogoda. Beta N1 Info Danas Insajder RTS Blic

Od utorka sledi stabilizacija, dok od srede počinje toplotni talas sa temperaturama od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i do 40. Klimatski izgledi za avgust ukazuju na natprosečno toplo vreme sa odstupanjima od +3 do +6 stepeni u prvoj polovini meseca. Euronews Telegraf Radio sto plus Nova Danas