Miroslav Aleksić u Skupštini govorio 3 sata i 54 minuta, duže od Vučevića ali ne i Aleksandra Vučića

Nedeljnik pre 1 dan
Miroslav Aleksić u Skupštini govorio 3 sata i 54 minuta, duže od Vučevića ali ne i Aleksandra Vučića

Miroslav Aleksić, šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije (NPS), govorio je tri sata i 54 minuta tokom današnjeg izlaganja na skupštinskoj sednici, obrazlažući predlog o glasanju o nepoverenju vladi.

Ovim govorom Aleksić je prestigao bivšeg premijera Vučevića u dužini govora u srpskom parlamentu, ali ne i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. DUGI GOVORI U SKUPŠTINI SRBIJE Vučić je 2016. godine, kao premijer, govorio šest sati u parlamentu, predstavljajući skraćenu verziju programa vlade – „sažetu“ sa 450 na 260 strana. Miloš Vučević je 2024. godine program svoje vlade predstavljao tri sata, zabeležio je N1. Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) govorio je, prema
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