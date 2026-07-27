Vremenska prognoza: Jutro sveže, tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima

Danas nas na teritoriji cele zemlje očekuje promenljivo i oblačno vreme, ali sa sunčanim intervalima, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od 14 do 21 stepena, a najviša od 29 do 33 stepena. Očekuju se i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama povremeno i jak, i to iz zapadnog i jugozapadnog pravca u toku dana, a pojačanje vetra prognozira se za Vojvodinu u popodnevnim satima.