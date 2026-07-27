Da li je Srbija zaista dobila prvog jednoroga?

Ominimo, srpsko-mađarski InsurTech startap koji posluje u EU a u Srbiji ima razvojni centar, zaključio je Series B investicionu rundu uz učešće venture capital ogranka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), pri valuaciji od 1,4 milijarde evra.

O startapu Ominimo Insurance pisali smo sredinom protekle godine, kada su nam osnivači Dušan Komar i Laslo Horvath otkrili više detalja o tome na kom proizvodu rade i kako izgleda njihovo poslovanje u industriji osiguranja. Godinu dana posle, tadašnja vrednost ovog startapa od 220 miliona dolara dostigla je cifru od 1,6 milijardi dolara, donoseći Ominimu status jednoroga. Ipak, treba imati na umu da pomenuti startap u Srbiji ima razvojne centre u Beogradu i Novom