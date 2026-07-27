Da li je Srbija zaista dobila prvog jednoroga?

Netokracija pre 56 minuta  |  Marko Crnjanski
Da li je Srbija zaista dobila prvog jednoroga?

Ominimo, srpsko-mađarski InsurTech startap koji posluje u EU a u Srbiji ima razvojni centar, zaključio je Series B investicionu rundu uz učešće venture capital ogranka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), pri valuaciji od 1,4 milijarde evra.

O startapu Ominimo Insurance pisali smo sredinom protekle godine, kada su nam osnivači Dušan Komar i Laslo Horvath otkrili više detalja o tome na kom proizvodu rade i kako izgleda njihovo poslovanje u industriji osiguranja. Godinu dana posle, tadašnja vrednost ovog startapa od 220 miliona dolara dostigla je cifru od 1,6 milijardi dolara, donoseći Ominimu status jednoroga. Ipak, treba imati na umu da pomenuti startap u Srbiji ima razvojne centre u Beogradu i Novom
Otvori na netokracija.rs

Povezane vesti »

Startap Ominimo postao prvi srpski „jednorog“

Startap Ominimo postao prvi srpski „jednorog“

Radar pre 11 minuta
Ominimo: Vrednost našeg startapa dostigla 1,6 milijardi dolara, Srbija dobila prvog jednoroga

Ominimo: Vrednost našeg startapa dostigla 1,6 milijardi dolara, Srbija dobila prvog jednoroga

RTV pre 21 minuta
„Ominimo” postao prvi srpski startap koji vredi više od milijardu evra

„Ominimo” postao prvi srpski startap koji vredi više od milijardu evra

Politika pre 26 minuta
Prvi srpski "jednorog": Startap koji je dostigao vrednost od 1,6 milijardi dolara

Prvi srpski "jednorog": Startap koji je dostigao vrednost od 1,6 milijardi dolara

Insajder pre 1 sat
Srbija dobila prvog jednoroga – kompaniju vrednu milijardu evra

Srbija dobila prvog jednoroga – kompaniju vrednu milijardu evra

Trender pre 1 sat
Ominimo postao prvi "srpski jednorog" - startap koji vredi više od milijardu evra

Ominimo postao prvi "srpski jednorog" - startap koji vredi više od milijardu evra

N1 Info pre 1 sat
Ominimo postao prvi srpski jednorog – startap koji vredi više od milijardu evra

Ominimo postao prvi srpski jednorog – startap koji vredi više od milijardu evra

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeEUEvropska banka za obnovu i razvojDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Srbija menja Zakon o akcizama – neće biti ograničenja od 20 odsto za smanjenje akciza

Srbija menja Zakon o akcizama – neće biti ograničenja od 20 odsto za smanjenje akciza

Forbes pre 40 minuta
Zašto pijace gube trku sa marketima: Na tezgi cene više nego u radnji, a proizvođača sve manje

Zašto pijace gube trku sa marketima: Na tezgi cene više nego u radnji, a proizvođača sve manje

Nova ekonomija pre 45 minuta
Kako prepoznati investicione prevare?

Kako prepoznati investicione prevare?

Kamatica pre 0 minuta
Obustavljen tender za rekonstrukciju i dogradnju Kalenić pijace u Beogradu

Obustavljen tender za rekonstrukciju i dogradnju Kalenić pijace u Beogradu

Beta pre 26 minuta
Nemački bankarski gigant popustio - Commerzbank spremna na razgovore o preuzimanju

Nemački bankarski gigant popustio - Commerzbank spremna na razgovore o preuzimanju

Kamatica pre 45 minuta