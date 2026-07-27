Državljanin Srbije (30) utopio se na budvanskoj plaži koja je bila zatvorena zbog lošeg vremena i opasnih talasa

Tridesetogodišnji državljanin Srbije pronađen je bez znakova života u moru na plaži Mogren II u Budvi.

Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. "Hitna medicinska pomoć Budva obavestila je dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Budva oko 12.05 časova da je prijavljeno da se u moru na plaži Mogren I nalazi osoba kojoj je potrebna pomoć", poručili su iz policije. Kako su rekli, dolaskom na mesto nesreće zatečeno je telo, koje je identifikovano kao tridesetogodišnji državljanin Srbije. Zbog loših vremenskih uslova i opasnih