Muškarac (39) prevarom uzeo novac od dve starije žene u Vranju, prethodno obmanute da su im članovi porodice povređeni

Newsmax Balkans pre 36 minuta  |  Newsmax Balkans
Muškarac (39) prevarom uzeo novac od dve starije žene u Vranju, prethodno obmanute da su im članovi porodice povređeni

Policija u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je T. P. (39), državljanina Severne Makedonije, koji se sumnjiči da je prevarom uzeo novac i nakit od dve žene u Vranju, saopštila je Policijska uprava Vranje.

T. P. se sumnjiči da je 25. jula ove godine otišao do kuće žene stare 87 godina u Vranju i od nje uzeo veću sumu novca, kao i da je uzeo novac i zlatni nakit koji je druga žena (69), po instrukciji, ostavila na jednom mestu u krugu Zdravstvenog centra u Vranju, nakon što ih je obe prethodno telefonom pozvao jedan muškarac za kojim se intenzivno traga, a koji se predstavio kao doktor, rekavši im da su im uži članovi porodice teško povređeni u inostranstvu i da im je
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