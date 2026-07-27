Normalizovan saobraćaj na Gazeli u pravcu ka Nišu, uklonjen autobus koji se zapalio

Saobraćaj na mostu Gazela u Beogradu u pravcu ka Nišu je normalizovan, nakon što se zbog zapaljenog autobusa odvijao preticajnom trakom, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Nakon što se na Gazeli zapalio autobus, vozna i zaustavna traka bile su zatvorene za saobraćaj. Kretanje vozila preko Gazele je normalizovano nakon što je autobus uklonjen, saopšteno je. Iz "Puteva Srbije" apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.