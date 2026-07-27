Norveškom avionu napukao prozor na putu za Dubrovnik, vanredno sleteo u Beč

Newsmax Balkans pre 4 sati  |  Newsmax Balkans
Norveškom avionu napukao prozor na putu za Dubrovnik, vanredno sleteo u Beč

Avion kompanije Norwegian Air Shuttle, koji je leteo iz Osla za Dubrovnik, morao je prinudno da sleti u Beč nakon što je tokom leta napukao jedan od prozora.

Avion na letu DY1922 poleteo je iz Osla u 6.45 časova, a na aerodrom "Ruđer Bošković" u Dubrovniku trebalo je da sleti oko 9.40 sati. Međutim, prema nezvaničnim informacijama Dubrovačkog dnevnika, tokom leta je napukao jedan od prozora aviona, zbog čega je posada odlučila da promeni pravac i izvrši vanredno sletanje na Međunarodni aerodrom u Beču. Avion je bezbedno sleteo u Beč, a kako navodi hrvatski portal, reč je o avionu "Boing 737-800", starom nešto manje od
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