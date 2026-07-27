Pančevac (51) pretio pištoljem supruzi i maloletnim ćerkama, vređao policijskog službenika

Policija u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsila je M. P. (51) iz okoline ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i ekplozivnih materija.

On se, kako se navodi, sumnjiči da je vređao i pretio svojoj supruzi i trima ćerkama od kojih su dve maloletne, kao i da im je pretio pištoljem. Osumnjičenom su shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici izrečene mere privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana učiniocu da kontaktira žrtve nasilja i prilazi im. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla i oduzela pištolj sa osam metaka, karabin sa optikom i