Stav dana: Da li rasprava o nepoverenju Vladi otvara put ka vanrednim izborima

Newsmax Balkans pre 53 minuta  |  Newsmax Balkans
Stav dana: Da li rasprava o nepoverenju Vladi otvara put ka vanrednim izborima

Deveto vanredno zasedanje Skupštine Srbije, a jedina tačka dnevnog reda Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi. Iako je ishod zbog odnosa snaga u parlamentu praktično izvestan, sednica bi mogla da bude jedan od politički najznačajnijih događaja ovog leta.

Da li sednica otvara put ka novim političkim potezima uključujući i pitanje vanrednih izbora? Gosti Stava dana su bivši ministar u Vladi Srbije Zoran Đorđević i Zoran Vuletić iz Građanskog demokratskog foruma. Stav dana od 18.30 sati samo na Newsmax Balkans.
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