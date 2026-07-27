Druga konstitutivna sednica REM-a u četvrtak 30. jula, nastavak izbora predsednika

Druga konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsednika Saveta REM-a i njegovog zamenika, biće održana u četvrtak 30. jula.

Sednica je zakazana za 13.00 časova, objavljeno je na sajtu REM-a. Kako se navodi, glavne tačke dnevnog reda su izbor predsednika ili predsednice Saveta i njegovog/njenog zamenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM, održanoj 20. jula, nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika tog tela, a kandidati za predsednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po četiri glasa. Za izbor predsednika Saveta potrebno je šest glasova. Član Saveta REM-a